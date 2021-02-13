مشهد الأكشن الذي جعلني أعشق السينما.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ نبيلة عبيد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مشهدًا للفنانة المصرية نبيلة عبيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وعلق ال الشيخ على الفيديو، " مشهد الاكشن الذي جعلني اعشق السينما ... لن يتكرر ... وكان ملهما لكثير من الافلام بعد ذلك، مثل فيلم tomb raider ".
وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حقيقة عودته للاستثمار في مجال الرياضة في مصر خلال الفترة المقبلة، بعدما انتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن عودته عبر شركة استادات التي تهتم بمجال الرياضة والاستثمار فيه.
مشهد الاكشن الذي جعلني اعشق السينما ... لن يتكرر ... وكان ملهم لكثير من الافلام بعد ذلك مثل فيلم tomb raider👏🏻 pic.twitter.com/hz5XJAd9i5— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 13, 2021