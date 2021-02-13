سعد سمير: بكيت في كأس العالم للأندية بسبب صعوبة ركلات الترجيح

أكد سعد سمير، لاعب النادي الأهلي، أن بطولة كأس العالم مهمة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، مضيفا أن الهدف هو أن يفوز الفريق.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "كنت مصابا بقالي فترة، وابتديت أرجع التدريبات، الإصابة كانت طويلة، وكان جمهور الأهلي مالي الاستاد، والكاميرات أظهرتني وأنا أبكي، وكان ذلك البكاء بسبب الشدة أثناء ضربات الجزاء في مباراة بالميراس".



