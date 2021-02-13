ماذا قال نوير عن الشناوي؟ تشرفت بمعرفتي أنني مثله الأعلى

كشف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، كواليس مقابلته مع محمد الشناوي ، حارس مرمى الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة في قطر.





وأضاف نوير ، خلال مقابلة للحساب الرسمي للنادي الأهلي: "لقد كان من الرائع التعرف على الشناوي ، وأتمني النجاح له ولناديه في المستقبل".





وأكمل:" في البداية أريد أن أوجه له التحية وأهنئه على كسر الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات بشباك نظيفة في الموسم ، وعلى النجاح الذي حققه".





وتابع:" أعتقد أن الاحترام المتبادل دائما موجود ، وهو شعور خاص بالنسبة لي".





وأشار نوير الى أن، الأمر جيد عندما يقول حارس يلعب في المستوى الاحترافي ، إن مانويل نوير هو مثله الأعلى، لقد أظهر كلانا الاحترام المتبادل على أرض الملعب ، وأعتقد أنه كان واضحا أننا نقدر بعضنا".



