الحكومة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين الطلاب في الإجازة عن الدراسة..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا لأدارة أزمة كورونا اليوم بدأ باستعراض الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وضع انتشار فيروس كورونا، معقبا،"الحمد لله اعداد الاصابات فى انخفاض منذ عدة أسابيع".





وقال نادر سعد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن انتشار كورونا بين الطلاب أثناء الدراسة كان منخفضا مقارنة بالاصابات بينهم أثناء الاجازة، معقبا": أثناء الدراسة بيتم تطبيق إجراءات احترازية قوية، لكن فى الاجازة سلوكيات الطلاب اختلفت ما سبب زيادة الاصابات بينهم".





وتابع المتحدث بأسم الحكومة قائلا:" زيادة الاصابات بين الطلاب خلال الاجازة طفيفة".





واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.





وأشارت وزيرة الصحة، في هذا السياق، إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد في هذا الشأن؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز في جميع المحافظات، كما أنه جارى حاليا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.



