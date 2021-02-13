ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين الطلاب في الإجازة عن الدراسة..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:17 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
Advertisements
أسامة على

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة العليا لأدارة أزمة كورونا اليوم بدأ باستعراض الدكتورة هالة زايد وزير الصحة وضع انتشار فيروس كورونا، معقبا،"الحمد لله اعداد الاصابات فى انخفاض منذ عدة أسابيع".


وقال نادر سعد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن انتشار كورونا بين الطلاب أثناء الدراسة كان منخفضا مقارنة بالاصابات بينهم أثناء الاجازة، معقبا": أثناء الدراسة بيتم تطبيق إجراءات احترازية قوية، لكن فى الاجازة سلوكيات الطلاب اختلفت ما سبب زيادة الاصابات بينهم".


وتابع المتحدث بأسم الحكومة قائلا:" زيادة الاصابات بين الطلاب خلال الاجازة طفيفة".


واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.


وأشارت وزيرة الصحة، في هذا السياق، إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد في هذا الشأن؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز في جميع المحافظات، كما أنه جارى حاليا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. تفاصيل

الامتحانات حسب الجداول.. أحمد موسى: مد إجازة نصف العام أسبوعًا واستكمال الدراسة

مؤتمر صحفى لوزير التعليم غدًا لإعلان تفاصيل عودة الدراسة

هالة زايد تؤكد توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين.. والقباج: الوضع في الحضانات مستقر

بناء على طلب اتحاد الكرة .. لجنة كورونا تؤجل مسابقات الناشئين حتى أول إبريل

وزيرة الصحة: توفير 1.1 مليون لتر أكسجين سائل.. وعمل صيانة للشبكات

ترشيحاتنا

أزمة جديدة تضرب أروقة الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

الاثنين.. عزة مصطفى تعلن خبرا سارا للمواطنين

عودة الدراسة والامتحانات يوم 27.. الوزراء يكشف سبب استكمال العام الدراسي

تحقيقات طبيب الأسنان المتحرش.. مارس الشذوذ وباغت الضحايا والتحريات تكشف التفاصيل

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ دينا داش

وزارة الإسكان توافق على طلب نقيب المحامين بتخصيص 5000 وحدة سكنية لأعضائها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب