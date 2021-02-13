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سيارة بالتقسيط.. أحمد موسى يعرض مقترحا للشباب ضمن مبادرة الرئيس

السبت 13/فبراير/2021 - 09:38 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقي مقترحا من بعض الأشخاص، بيقولوا: "ينفع الشباب الذي لا يجد فرص عمل، الحصول على سيارة أو تاكسي، ويعمل عليها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتقسيط على 10 سنوات؟".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا المشروع سيحصل من خلاله الشاب على سيارة بالتقسيط، ويعمل عليها.

ولفت إلى أن هذه الفكرة إذا تم تطبيقها للشباب الذي لا يعمل؛ ستكون من الأشياء المميزة.

وفى سياق آخر، كافأ الرئيس السيسي ، السائقين الملتزمين ، باستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة .

وعقبت سيدة مصرية على تلك المبادرة، قائلة: "ربنا يكرم الريس وينصره على من يعاديه ويخلهولنا " .

وقال أحد المواطنين : نشكر الرئيس والعربية اللي اخدتها جديدة تماما".

ومن جهته، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال و تجديد السيارات ستكون فى 7 محافظات هي : " القاهرة  و الجيزة و السويس و بور سعيد و الاسكندرية و البحر الأحمر و الفيوم".

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بأن تكون السيارة الجديدة التى سيحصل عليها المواطن أقل من السعر الموجود فى السوق.

وأكد أن الدولة تقدم حوافز تشجيعية لكى يقوم المواطنون بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأن تلك المبادرة يستفيد منها المواطن و الدولة فى نفس الوقت، وأن صاحب السيارة الملاكي سيحصل على 22 ألف جنيه سيتم خصمها من السيارة الجديدة، و الميكروباص 65 ألفا و التاكسي 45 ألفا.
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