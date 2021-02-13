قدامك 14 يوم.. الحكومة: على كل طالب الاستعداد للامتحانات..فيديو

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمد الإجازة أسبوعا آخر.





وقال نادر سعد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن السبب الرئيسى منح الجميع فرصة 14 يوما للاستعداد للامتحانات، معقبا:" أول امتحان هيبدأ هيكون يوم 28 فبراير الجاري".





وتابع المتحدث باسم الحكومة :" اللى كان عنده أمل أن الامتحانات هتتلغى بقوله لأ قدامك 14 يوم تستعد فيهم".





وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مصير الدراسة حال ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا مجددا، معقبا: "إذا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أي فترة سوف يكون هناك تقييم للوضع ولن نتردد عن اتخاذ القرارات المناسب.





وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استكمال الامتحانات في صالح الطلاب، مضيفا: "استكمال الامتحانات في صالح الطلاب من الناحية العلمية.