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أماني أبو زيد: منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:35 م
أماني أبو زيد
أماني أبو زيد
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محمد القاضي
قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، إن منطقة التجارة الحرة الإفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

وأضافت "أبوزيد" خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في العلاقات بين الدول الأفريقية.

وأشارت مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إلى أنه أصبحت هناك رغبة في تنمية العلاقات بين الدول الأفريقية، وهو ما انعكس في صورة قرارات ومبادرات حقيقة، مؤكده أن منطقة التجارة الحرة سابقة لم تحدث في التاريخ.

وأوضحت مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، أن القمة الأفريقية وافقت علي السوق الموحد للكهرباء في أفريقيا، لافته إلى أن هناك مصادر كبيرة للكهرباء سواء المتجددة أو غيرها في القارة الأفريقية، متابعه تم إطلاق السوق الموحد للطيران الجوي في أفريقيا عام 2018، وهو ما يتيح تحرك الطيران الأفريقي داخل القارة كما لو كانت دولة واحدة.
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