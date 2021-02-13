أماني أبو زيد: منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم.. فيديو

قالت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، إن منطقة التجارة الحرة الإفريقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.





وأضافت "أبوزيد" خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في العلاقات بين الدول الأفريقية.





وأشارت مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إلى أنه أصبحت هناك رغبة في تنمية العلاقات بين الدول الأفريقية، وهو ما انعكس في صورة قرارات ومبادرات حقيقة، مؤكده أن منطقة التجارة الحرة سابقة لم تحدث في التاريخ.



