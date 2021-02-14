تعليم البرلمان تناقش بيان وزير التعليم العالي .. اليوم

قالت النائبة ماجدة بكرى ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالمجلس، من المقرر أن تناقش اليوم الأحد ، بيان الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.





وأشارت بكرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة التعليم من المقرر أن تعرض توصياتها بشأن بيان وزير التعليم العالى بعد الانتهاء من مناقشة البيان ووضع ملاحظاتها عليه.



