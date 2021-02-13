المستشارة نهال جمال تمثل النيابة الإدارية أمام التأديبية العليا

أعلنت النيابة الإدارية أنه في إطار تتنفذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية، فقد حضرت صباح اليوم المستشارة نهال جمال الدين صالح، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالأقصر.





وقال المستشار محمد سمير للمتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن حضور المستشاره يأتي ذلك إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز.









واضاف ان النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.