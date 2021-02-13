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عضو بإدارة الأهلي: ماكملتش مشاهدة ضربات الجزاء أمام بالميراس بعد إهدار مروان محسن لفرصته

السبت 13/فبراير/2021 - 10:33 م
خالد مرتجي، عضو مجلس
خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
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البهي عمرو
قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي شارك فى بطولة العالم للأندية لـ المرة السادسة، وحصل على المركز الثالث، للمرة الثانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الأهلى حقق البرونزية؛ لإسعاد الجماهير المصرية.

ولفت إلى أن الملعب كان به مجموعة كبيرة من المشجعين الأهلاوية، وأكد أن لاعبي الأهلى استُقبلوا بحفاوة من أول وصول للدوحة، وذلك من جماهير الأهلي.

وأشار إلى أن جماهير الأهلى ساهمت فى إنجاح البطولة، وأنه سعيد بما قام به النادي خلالها.

وأوضح أنه بعد ضربة الجزاء التى أضاعها مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، لم يشاهد أى ضربة بعدها، ولفت إلى أنه كان فى حالة خوف شديد.

وتابع: "شوفت جميع الضربات من خلال اليوتيوب؛ وذلك بسبب التوتر".
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