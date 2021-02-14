ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فى غياب منتخب مصر.. انطلاق أمم إفريقيا للشباب بموريتانيا اليوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:01 ص
الكاف
الكاف
Advertisements
يسرى غازى
تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تستضيفها موريتانيا بمشاركة مختلف دول القارة السمراء فى ظل غياب منتخب مصر بعد انسحابه من تصفيات دورة شمال أفريقيا التى أقيمت في تونس.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للشباب لأول مرة فى موريتانيا بمشاركة 12  منتخبا بعد رفع عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

بطولة أمم إفريقيا للشباب سوف تلعب على ثلاثة ملاعب هى الملعب الأولمبي وملعب شيخا بيديا بنواكشوط والملعب البلدي بنواذييو الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة.

مباراة الافتتاح ستقام على الملعب الاولمبي بين منتخبي موريتانيا ونظيره الكاميروني في مباراة مهمة ستكون مفتاحا لما بعدها.

واختارت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عنصر تحكيمي مصري من أجل المشاركة ضمن الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا المقرر انطلاقها يوم الأحد القادم.

وقررت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الاستعانة بخدمات يوسف البساطي الحكم المساعد من أجل المشاركة في إدارة مباريات أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا.

جاء اختيار يوسف البساطي من قبل لجنة حكام الكاف بعد متابعة جيدة لمستوى الأداء فى البطولات المحلية.

وما عزز من اختيار يوسف البساطي للمشاركة فى إدارة مباريات امم افريقيا للشباب فى موريتانيا ترشيحه من قبل لجنة الحكام فى اتحاد الكرة.

كان مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين اعتذر عن عدم السفر بعد غد الجمعة إلى موريتانيا من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وجاء  سبب اعتذار مجدي عبد الغني، إلى انشغاله بالأعمال القائم عليها بجمعية اللاعبين المحترفين.

واختار مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، مجدي عبد الغني من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب استنادا إلى خبراته الإدارية الكبيرة فى المجال التنظيمي.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من تصفيات امم افريقيا للشباب في دورة تونس الأخيرة بعدما ضربت الإصابات بفيروس كورونا صفوف الشباب الفراعنة وتم فتح باب التحقيق وإحالة الملف إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب الشباب يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يستهل مشواره في دورة شمال أفريقيا بمواجهة ليبيا.. الثلاثاء

عزب حجاج يكشف حقيقة فشل يارا عاطف فى اجتياز اختبارات اليويو تيست بتونس

كاف: مباراة منتخبي مصر وتونس لا تزال محل دراسة

عصام عبد الفتاح يتوجه إلى الجزائر للإشراف على حكام تصفيات أمم المغرب

كاف يختار مجدي عبد الغني عضوا بلجنة أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا

ترشيحاتنا

بعد تبرئة ترامب في الكونجرس.. بايدن يعبر عن حزنه في بيان

شاب يكشف عن خدعة ذكية للحصول على أموال مقابل طلب الطعام دليفري

أخبار الفن .. صدمة رنا رئيس .. اعتزال فنانة شهيرة .. خناقة أحمد الفيشاوى مع محمد رمضان ورانيا يوسف مع نزار الفارس

أخبار العالم| قرار سعودي عاجل.. أمريكا تهدد إسرائيل.. وإيبولا يجتاح دولة جديدة

من 700 إلى 1.2 مليون دولار .. نادر السيد يكشف كواليس أزمة اتشيمبونج مع الزمالك

احذر النوم على إذاعة القرآن الكريم ليلا .. علي جمعة يكشف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور