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توك شو

تعليق ناري من أحمد موسى على ضربة جزاء مروان محسن

السبت 13/فبراير/2021 - 10:02 م
مروان محسن
مروان محسن
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مروان محسن لاعب النادي الأهلى قام بلعب الكرة الخاصة بضربة الجزاء ببطولة العالم أمام بالميراس البرازيلي، بطريقة مميزة جدًا ولكن الحظ لم يكن معه.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مروان لم يكن موفقا ولكن وضع الحارس فى جانب والكرة فى جانب آخر.

ولفت إلى أن الجميع يقف بجانب مروان، ولكن ضربة الجزاء كانت مميزة.

وفى سياق آخر"بعد ركلة جزاء مُتقنة من المغربي بدر بانون في شباك بالميراس البرازيلي، وآخرى ضائعة من عمرو السولية، حمل مروان محسن الكرة متجها نحو المرمى مُحملا بأعباء سنوات مضت لم يعرف فيها طعم الانتصار الذاتي، هفوات كثيرة وانتقادات أكثر وسط فرحة جماعية وكبوات شخصية عرضته للسخرية في كثير من الأحيان.

المهاجم الذي جاء إلى الأهلي مخضرما، وصار مُستأنسا بسبب طريقة لعب المدربين وإصابات عديدة تعرض لها مرارا وتكرارا قللت من غلته التهديفية، يرمي كل هذا الماضي السيء خلف ظهره ويحمل كرة تتويج الاهلي بالبرونزية، يتجه نحو المرمى مستجمعا كل ما يلتبس به من قوة وما يحمله من عزيمة وإرادة من اجل العودة، فالعودة هذه المرة سهلة وممكنة من خلال ركلة جزاء، فقط مطلوب منه أن يودعها الشباب ليختصر نصف الطريق نحو برونزية عالمية للأهلي.

وقف مروان محسن بثقة أمام الكرة، واتجه نحو تسديدها بمهارة الهداف، لم ينفعل عليها بقدر توجيهه لها بدقة وهدوء لتذهب في الزاوية العكسية لحارس المرمى في أبعد نقطة عن متناوله، وقبيل أن تلج إلى الشباك ارتطمت بالقائم لترتد خائبة مرة أخرى إلى مروان محسن الذي سقط على الأرض ساجدا شاكرا رغم ما شعر به من ألم وكان الكرة لا تريده وتأبى الانصياع له.

فكر مروان محسن كثيرًا في ضياع المركز الثالث، وكيف ستحمله الجماهير كالعادة مسؤولية ضياع المباراة رغم أنه لم يكن الوحيد الذي اهدر كرة، عمرو السولية مثلا كان سببًا مباشرًا في الوصول إلى تلك الازمة.

وبعد التصدي التاريخي لمحمد الشناوي، لركلة الجزاء الأخيرة، وفوز الأهلي بالمباراة ركض جميع اللاعبين نحو محمد الشناوي، بينما وجد مروان محسن نفسه باكيا على الأرض ساجدا أنه لم يكن سببا في خسارة المباراة، ولن تحمله الجماهير أي مسؤوليات.

لكن الجماهير وتحت مظلة السخرية والتنكيت لم تنسى ما أهدره مران محسن فانتشرت حملة ضد اللاعب، بينما واجهتها حملة أكبر بعنوان "أدعم مروان محسن".

اللاعبون كان لهم دور كبير في مساندة اللاعب حيث دعموه كثيرا في غرفة اللبس - بحسب ما أعلن والده الكابتن محسن ثروت - والذي أكد أن لاعبي الأهلي أصروا على مساندة مروان عقب ضربة الجزاء الضائعة والاحتفال معه في غرفة الملابس بعد الظفر بالميدالية البرونزية.
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