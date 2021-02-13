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توك شو

أول تعليق من أحمد موسى بعد فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

السبت 13/فبراير/2021 - 10:04 م
فريق النادي الأهلى
فريق النادي الأهلى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلى قدم مباراة قوية أمام بطل البرازيل، بالميراس، وذلك أثناء اللعب على المركز الثالث و الرابع، ببطولة العالم للأندية التى أقيمت فى قطر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المباراة وصلت لـ ضربات الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس المرمى قدم مباراة قوية و تصدى لـ ثلاث ضربات. 
 
ولفت إلى أنه سعيد بما قدمه الأهلي، مؤكدًا أن الأهلى يحقق المركز الثالث للمرة الثانية، أول مرة فى عام 2006

وأشار إلى أنه يقدم التهاني لـ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، و الكابتن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

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