القوى العاملة بمجلس النواب توضح آليات انتداب الموظفين ..فيديو

قال النائب عبد الفتاح محمد امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، القانون الخاص بالموظفين يؤكد أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة

للقيام مؤقتا بعمل وظيفي أخر لذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها او بوحدة أخرى.