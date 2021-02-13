ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوى العاملة بمجلس النواب توضح آليات انتداب الموظفين ..فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:13 م
ندب الموظفين
ندب الموظفين
Advertisements
إبراهيم القادري
قال النائب عبد الفتاح محمد امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، القانون الخاص بالموظفين يؤكد أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفي أخر لذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها او بوحدة أخرى.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي ام سي " : وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد بالندب على ألا تزيد مدته عن 4 سنوات وهذا بالنسبة إلى المادة 33 في قانون الخدمة المدنية .

واوضح عبد الفتاح ، الموظف المنتدب إداريا يخضع للجهة المنتدب إليها ويتعلق الأمر بهم بالإشراف عليه فقط ولكنه يتبع جهة العمل الأساسية ولا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد أربع سنوات

الحكومة: يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع

الانتداب أو الاستغناء عن الترقية.. خطر يهدد الموظفين بقانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

التعليم العالي: استئناف الدراسة 27 فبراير.. وإجراء الامتحانات بلوائح معتمدة

للصالح العام.. أحمد موسى: عودة المدارس من أفضل القرارات

تجنبوها تماما لأنها مسرطنة.. أستاذ تغذية يحذر من بعض أنواع الجبن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مان سيتي

يقضي على كورونا نهائيا .. صحيفة بريطانية تكشف عن لقاح عالمي يخرج إلى النور قريبا

إصابة زوجة وابن مدرب منتخب مصر السابق بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب