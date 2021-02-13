القوى العاملة بمجلس النواب توضح آليات انتداب الموظفين ..فيديو

قال النائب عبد الفتاح محمد امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، القانون الخاص بالموظفين يؤكد أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفي أخر لذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها او بوحدة أخرى.
وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي ام سي " : وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد بالندب على ألا تزيد مدته عن 4 سنوات وهذا بالنسبة إلى المادة 33 في قانون الخدمة المدنية .
واوضح عبد الفتاح ، الموظف المنتدب إداريا يخضع للجهة المنتدب إليها ويتعلق الأمر بهم بالإشراف عليه فقط ولكنه يتبع جهة العمل الأساسية ولا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب .