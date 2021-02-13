مدحت العدل يعلق على زواج معز مسعود .. فيديو

قال الكاتب مدحت العدل، إنه لا يحب أن يسمع دعاة أوعظة وحكم من أفواههم.

أوضح مدحت العدل ، خلال لقائه مع محمد الباز فى برنامج "آخر النهار" أن معز مسعود شخصية درامية وقدمه كمثال فى مسلسل "الداعية " بطولة هانى سلامة، كمثال للشخص الذى يوعظ الناس والمجتمع بأن الموسيقى حرام والغناء حرام ثم يحب ويتزوج من فنانة أو عازفة.

أكد مدحت العدل ، انه أظهر بطل مسلسل الداعية بأنه يعانى من أزمة نفسية ولكن معز مسعود ليس لديه أزمة ولا شئ، متمنيا له السعادة.

تصدر الداعية والمنتج معز مسعود، تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة .

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " معز مسعود " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر .

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية .

اقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.