مدحت العدل يعلق على زواج معز مسعود .. فيديو

قال الكاتب مدحت
العدل، إنه لا يحب أن يسمع دعاة أوعظة وحكم من أفواههم.
أوضح مدحت العدل
، خلال لقائه مع محمد الباز فى برنامج "آخر النهار" أن معز مسعود شخصية
درامية وقدمه كمثال فى مسلسل "الداعية " بطولة هانى سلامة، كمثال للشخص
الذى يوعظ الناس والمجتمع بأن الموسيقى حرام والغناء حرام ثم يحب ويتزوج من فنانة
أو عازفة.
أكد مدحت العدل ، انه أظهر بطل مسلسل الداعية بأنه يعانى من أزمة نفسية ولكن معز مسعود ليس لديه أزمة ولا شئ، متمنيا له السعادة.
تصدر الداعية والمنتج معز مسعود، تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة .
ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " معز مسعود " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر .
واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية .
اقتصر الحضور على أسرتي
العروسين ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي
تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.