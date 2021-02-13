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مدحت العدل يعلق على زواج معز مسعود .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:24 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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داليا أحمد

قال الكاتب مدحت العدل، إنه لا يحب أن يسمع دعاة أوعظة وحكم من أفواههم.

 

أوضح مدحت العدل ، خلال لقائه مع محمد الباز فى برنامج "آخر النهار" أن معز مسعود شخصية درامية وقدمه كمثال فى مسلسل "الداعية " بطولة هانى سلامة، كمثال للشخص الذى يوعظ الناس والمجتمع بأن الموسيقى حرام والغناء حرام ثم يحب ويتزوج من فنانة أو عازفة.

 

أكد مدحت العدل ، انه أظهر بطل مسلسل الداعية بأنه يعانى من أزمة نفسية ولكن معز مسعود ليس لديه أزمة ولا شئ، متمنيا له السعادة.

تصدر الداعية والمنتج معز مسعود، تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " معز مسعود " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر .

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية

اقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

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