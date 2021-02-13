عودة الدراسة والامتحانات يوم 27.. الوزراء يكشف سبب استكمال العام الدراسي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة الأزمات اليوم، شهد استعراض وزيرة الصحة لأعداد فيروس كورونا، والوضع الوبائي والطبي، وعليه، وجدنا أن الأوضاع في تحسن، مما أدى إلى حدوث انخفاض في أعداد الإصابات.
وأكمل "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"،: "لاحظنا أيضا أن أعداد الإصابات بين الطلاب في فترة الدراسة كانت قليلة ومنخفضة، وما تم رصدة من حالات الإصابة لا يذكر، معقبا: قرار الإجازة وجدنا أن عدد الإصابات بين الطلاب تزايد، مما يعني أن الطلاب لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية بالرغم من أنهم في فترة أجازة.
واسترسل: وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي عرضا آلية مخصصة لإجراءالامتحانات، منوها بأن الامتحانات هي طريقة التقييم الأساسية، وأن الأبحاث ما هي إلا طريقة مكملة لها.
وشدد على أن اللجنة وافقت بالإجماع على استمرار واستكمال العام الدراسي وعودة الدراسة وعودة الطلاب، بالإضافة إلى عقد الامتحانات.
وأكمل: الامتحانات ستعود يوم 27 للجامعات، وكذلك الجامعات التي لا تطبق امتحانات الترم الاول؛ ستبدأ الدراسة بها يوم 27 أيضا، وفيما يخص المدارس، أوضح أن الامتحانات ستعود يوم 28، وفقا لما سيعرضه وزير التربية والتعليم.
وأكمل "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"،: "لاحظنا أيضا أن أعداد الإصابات بين الطلاب في فترة الدراسة كانت قليلة ومنخفضة، وما تم رصدة من حالات الإصابة لا يذكر، معقبا: قرار الإجازة وجدنا أن عدد الإصابات بين الطلاب تزايد، مما يعني أن الطلاب لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية بالرغم من أنهم في فترة أجازة.
واسترسل: وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي عرضا آلية مخصصة لإجراءالامتحانات، منوها بأن الامتحانات هي طريقة التقييم الأساسية، وأن الأبحاث ما هي إلا طريقة مكملة لها.
وشدد على أن اللجنة وافقت بالإجماع على استمرار واستكمال العام الدراسي وعودة الدراسة وعودة الطلاب، بالإضافة إلى عقد الامتحانات.
وأكمل: الامتحانات ستعود يوم 27 للجامعات، وكذلك الجامعات التي لا تطبق امتحانات الترم الاول؛ ستبدأ الدراسة بها يوم 27 أيضا، وفيما يخص المدارس، أوضح أن الامتحانات ستعود يوم 28، وفقا لما سيعرضه وزير التربية والتعليم.