عودة الدراسة والامتحانات يوم 27.. الوزراء يكشف سبب استكمال العام الدراسي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة الأزمات اليوم ، شهد استعراض وزيرة الصحة لأعداد فيروس كورونا ، والوضع الوبائي والطبي، وعليه ، وجدنا أن الأوضاع في تحسن ، مما أدى إلى حدوث انخفاض في أعداد الإصابات.



وأكمل "سعد" ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"،: "لاحظنا أيضا أن أعداد الإصابات بين الطلاب في فترة الدراسة كانت قليلة ومنخفضة، وما تم رصدة من حالات الإصابة لا يذكر، معقبا: قرار الإجازة وجدنا أن عدد الإصابات بين الطلاب تزايد ، مما يعني أن الطلاب لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية بالرغم من أنهم في فترة أجازة.



واسترسل: وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي عرضا آلية مخصصة لإجراءالامتحانات، منوها بأن الامتحانات هي طريقة التقييم الأساسية ، وأن الأبحاث ما هي إلا طريقة مكملة لها.



وشدد على أن اللجنة وافقت بالإجماع على استمرار واستكمال العام الدراسي وعودة الدراسة وعودة الطلاب، بالإضافة إلى عقد الامتحانات.



وأكمل: الامتحانات ستعود يوم 27 للجامعات، وكذلك الجامعات التي لا تطبق امتحانات الترم الاول؛ ستبدأ الدراسة بها يوم 27 أيضا، وفيما يخص المدارس ، أوضح أن الامتحانات ستعود يوم 28 ، وفقا لما سيعرضه وزير التربية والتعليم.