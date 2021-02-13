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أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ اتحاد الكرة تخص الزمالك

السبت 13/فبراير/2021 - 10:30 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يطالب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، بـ"اتحاد كرة القدم" بتأجيل مباراة الزمالك المقبلة؛ ولذلك لأن النادي لديه مباراة قوية فى السنغال بدوري أبطال افريقيا.  

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك لديه مباراة مهمة فى السنغال، ولديه مباراة فى الكأس.

ولفت إلى أن الجميع عليه الوقوف بجانب الأندية المصرية للوصول لـ البطولات العالمية.

من جهته، قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن الأهلى يشارك فى بطولة دوري الأبطال، ولذلك إدارة الزمالك تطالب بتأجيل مباراته المقبلة فى الدوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الزمالك طالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراته مع حرس الحدود من أجل بطولة أفريقيا.

ولفت إلى أنه لا يعلم "لماذا التعنت من اتحاد كرة القدم مع الزمالك"، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة أجَل مباراة لـ فرق بالدوري، فبالتالى "مبدأ اتحاد الكرة بـ التأجيل موجود".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يقف مع الأندية المصرية من أجل البطولات الخارجية، وأكد أن الاتحاد الجزائري قام بتأجيل مباراة لفريق مولودية الجزائر من أجل اللعب مع الزمالك".

وأوضح أن الزمالك مطالب بتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال بعد تعادله مع مولودية الجزائر.

وتابع أنه يتمنى وصول النادي الأهلى و الزمالك لـ نهائي بطولة أبطال إفريقا للمرة الثانية كما حدث فى البطولة الماضية.
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