جندوجان سلاح جوارديولا الجديد .. أرقام قياسية للنجم الألماني

نجح مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، في تحقق فوز مُبهر في الدوري الإنجليزي، وذلك على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهدافٍ دون رد.





شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، إن إلكاي جندوجان 9 هو أكثر لاعب في البريمرليج تسجيلًا للأهداف خلال عام 2021 بـفارق خمسة أهداف عن عن أي لاعب آخر، ليتفوق بذلك أيضًا على عدة فرق أبرزها ليفربول 8 أهداف.



