اجتماع بين قطاع المعاهد الأزهرية ومسئولين عن دور إيواء الأيتام

اجتمع الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع عدد من المسئولين عن دور إيواء الأيتام لمناقشة أحوال طلاب الأزهر الشريف لتنسيق تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على إتاحة أفضل فرص تعليمية لهم وتدريبهم على أحد الحرف والمهن خلال الإجازة الصيفية لتنمية مهاراتهم واعتمادهم على أنفسهم وإعدادهم بالشكل الذي يضمن أن يصبحوا أفراد صالحين بالمجتمع المصري ويتمتعون بحقوقهم الكاملة.





يأتي ذلك في إطار دعم قطاع المعاهد الأزهرية الدائم لطلاب الأزهر الشريف المقيمين بدور الأيتام بمختلف المراحل الدراسية.





قرر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة مسبقًا.





جاء ذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع.