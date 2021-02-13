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توك شو

مش هيكون زي مس مديحة.. تعليق ناري من عمرو أديب على الدراسة أون لاين

السبت 13/فبراير/2021 - 10:27 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه مع قرار عودة الامتحانات والدراسة، معقبا: "أنا عايز الطلبة تكمل دراستها".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الأون لاين لسه مش حاجه مهمه، الأون لاين مش زي المدرسة، لأنها مفيدة للطالب، فيها اتصال بين الطالب والمدرس، الطلاب اكتأبوا من البيوت، والمدرسة حياة كاملة متكاملة".

وأوضح: "بعدي عليكم في الكافيهات والشوارع والمولات بتكونوا واقفين فوق بعض، إشمعنا المدارس بنيجي عندها ونخاف"، متابعا: "انتوا مش عايزين ولادكم يتعلموا؟"

وأشار: "عُمر الأون لاين ما يكون زي مس مديحة وهي واقفة في الفصل ماسكة العصاية.. ومع احترامي للاون لاين والنت السريع؛ إنما المدرسة تجربة مهمة للطلاب".
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