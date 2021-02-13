عضو بالشيوخ: زيارات الرئيس للمناطق وتواجده الميداني وسط المواطنين رسالة للإسراع بتنفيذ المشاريع

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيارات المتواصلة للرئيس السيسي إلى مختلف أماكن العمل والبناء، وإقامة المشاريع العملاقة والقومية في مصر رسالة بتسريع معدلات الإنجاز وانشاء المشاريع لخدمة الوطن وأهله.





وأضاف "محسن" خلال تصريحات له اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة ومحاور العمل في شرق القاهرة ومسطرد، تؤكد أنه يتابع بنفسه ومن خلال جولات ميدانية معدلات التنفيذ.





وأكد "محسن"، أن الرئيس السيسي يصر على الاستماع للمصريين ويعرف على أرض الواقع ومنهم مباشرة، تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم.





وأكد نائب بني سويف ان نجاح الوطن في تنفيذ ما لا يقل عن 15 ألف مشروع قومي وعملاق طوال السنوات القليلة الماضية، إشارة بالرغبة المصرية العارمة، في تطوير الحياة في الوطن والتصدي للفقر والبطالة وأزمة السكن وأزمة الطاقة وكلها أصبحت من الماضي.





وشدّد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر اليوم تبني للمستقبل ولغد جديد، والدليل مشاريع القطار الكهربائي ومشروع مترو الأنفاق في الاسكندرية، والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهم.