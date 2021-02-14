نواب البرلمان يحذرون من الموجة الثالثة لكورونا.. نائب: استمرار الصلاة بالمساجد حال الالتزام بالإجراءات الصحية .. وصحة النواب تطالب الوزارة بنشر الوعى بين المواطنين

" صحة البرلمان" تطالب الصحة بتوعية المواطنين لمواجهة الموجة الثالثة لكوفيد-19

برلمانى يطالب بتشديد الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

دينية النواب: لم تغلق المساجد فى حالة استمرار المصلين بالإجراءات الصحية













أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.





فيما توقعت زايد، ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل، ويتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، ويعد الحذر وتقليل الاختلاط أمرا لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.









وفى هذا الصدد أجمع نواب البرلمان على التشديد فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة تجاه الموجة الثالثة من فيروس كورونا ويجب على المواطنين بتطبيق هذه الإشتراطات الصحية لتجنب الزيادة فى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".









ومن جانبه قال النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه يجب ألا نسبق الأحداث فى الأيام المقبلة تجاه عودة انتشار فيروس كورونا وتوسعها مرة أخرى فتتبدل الأحوال ما بين اللحظة والثانية.









وأكد العبد، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المساجد سوف تستمر فى انتظام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مع استمرار المصلين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وسجادة الصلاة الخاصة وتعقيم المساجد.





وأضاف وكيل اللجنة الدينية، أنه تم المناقشة مع وزير الأوقاف بعدم غلق المساجد وذلك حالة إلتزام المصلين بالتعليمات الإرشادية الصحية تجاه فيروس كورونا، داعيًا الله برفع الوباء والبلاء وتسير الأيام القادمة فى أفضل حال مع قدوم شهر رمضان الكريم .









وفى السياق ذاته أكد النائب عبد الفتاح شهاب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن فى حالة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى الشهور القادمة يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه الجائحة.













وأضاف شهاب، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أنه يجب على الدولة عدم إتخاذ قرار الغلق الكامل وذلك لمراعاة الحالة الإقتصادية التى تواجهها الدولة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا والعوائق التى سببتها فى العام الماضى.









وطالب أمين سر اللجنة ، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، متمنيًا ألا تؤثر الموجة الثالثة على الاقتصاد المصرى، فيما توقع قلة أعداد الإصابات مع دخول فصل الصيف.













وعلى صعيد آخر قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يجب بتشديد الاشتراطات الاحترازية تجاه الموجة الثالثة من فيروس كورونا فى الفترة القادمة .









وطالب أبو الخير، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، المواطنين بالتوعية تجاه فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات اللازمة تجاه الجائحة وذلك من خلال تجنب الأماكن المزدحمة والتعقيم المستمر وارتداء الكمامة كما أوصت وزارة الصحة .









وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن أى قرار سيتم اتخاذه هيرجع لعدد الإصابات فى تلك الشهور المقبلة، مطالبًا وزارة الصحة بنشر التوعية بين المواطنين لتجنب الزيادة فى عدد الإصابات مع مواجهة الموجة الثالثة لـ"كوفيد-19 ".









وجدير بالذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة، أكد أن الوزارة تتوقع عودة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر أبريل القادم، قائلا أن الأمر مازال توقعا، لافتا إلى أن المواطنين خلال فصل الشتاء يميلون للجلوس فى الأماكن المغلقة.









وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة: يتزامن شهر أبريل هذا العام مع حلول شهر رمضان الكريم وكعادة الشعب المصرى يحبون التجمع وتبادل الزيارة، لذا فإن الحذر وتقليل الاختلاط أمر لا غنى عنه لمواجهة انتشار كورونا.













ويذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 609 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية.





وكشفت الوزارة عن أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها 172602 حالة من بينهم 134215 حالة تم شفاؤها.