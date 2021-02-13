الوزراء : الدراسة ستعود بالمدارس والجامعات.. والأبحاث غير مطروحة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الحالي لا يتطلب وجود الطلاب في المنازل، منوها بأن التعليم عن بعد مجرد اختيار وليس الأساس.



وأكمل "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"،: وزير التربية والتعليم سيعلن غدا طرق استكمال الدراسة والامتحانات، وكذلك الأمر بالنسبة للجامعات، مشددا على أن طرق استكمال الامتحانات والدراسة سيعلنها الوزير غدا ولا داعي لنشر كلام ليس له أي صحة.



وأضاف، هناك استكمال فعلي للدراسة واستبعاد فكرة الابحاث تماما، مشددا على أن طريقة التقييم الوحيدة والمتفق عليها هي إجراء الامتحانات فقط، منوها إلى ان وزير التربية والتعليم سيعلن غدا جدول الامتحانات.



