الحكومة تدفع 26.2 مليون جنيه مكافآت سنوية شاملة للخبراء الأجانب.. اعرف أكثر





وكشفت تقارير مؤشرات الحساب الختامي المبدئي عن العام المالي الماضي، أنه تم صرف مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين بقيمة وصلت لـ34.7 مليون جنيه بزيادة وصلت 5.4 مليون جنيه عن السابق له.





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وتستقطع الحكومة تلك المكافآت من مخصصات مصروفات الأجور ببند الوظائف المؤقتة والبالغ قيمتها بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.2 مليار جنيه من إجمالي 288.8 مليار جنيه تم انفاقها فعليا علي الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بالدولة من استخدامات موازنة العام المالي 2020/2019.





وقلصت الحكومة من حجم مساهمة مخصصات الأجور و رواتب العاملين وتعويضاتهم نسبة إلي إجمالي الإنفاق العام إلي 20.13% من مجمل الموازنة بعد أن كانت في بعض الأحيان تصل لما يقارب ربع الإنفاق العام بالموازنة، بالرغم من استحواذ نفقات الحكومة من الموازنة علي فوائد الديون بأكثر من ثلث إجمالي الإنفاق العام والذي يقترب من 40% بما يساوي 568.42 مليار جنيه بتلك الموازنة.

