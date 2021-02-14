ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة تدفع 26.2 مليون جنيه مكافآت سنوية شاملة للخبراء الأجانب.. اعرف أكثر

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:02 ص
أجور ومكافآت
أجور ومكافآت
Advertisements
محمد يحيي
سددت الموازنة العامة للدولة مبلغ 26.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، في صورة مكافآت شاملة، نظير "استعانة الحكومة بخدمات الخبراء الأجانب"، بزيادة وصلت لـ 1.1 مليون جنيه عن العام المالي قبل السابق.

وكشفت تقارير مؤشرات الحساب الختامي المبدئي عن العام المالي الماضي، أنه تم صرف مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين بقيمة وصلت لـ34.7 مليون جنيه بزيادة وصلت 5.4 مليون جنيه عن السابق له.

اقرأ أيضا:
وتستقطع الحكومة تلك المكافآت من مخصصات مصروفات الأجور  ببند الوظائف المؤقتة والبالغ قيمتها بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.2 مليار جنيه من إجمالي 288.8 مليار جنيه تم انفاقها فعليا علي الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بالدولة من استخدامات موازنة العام المالي 2020/2019.

وقلصت الحكومة من حجم مساهمة مخصصات الأجور و رواتب العاملين وتعويضاتهم  نسبة إلي إجمالي الإنفاق العام إلي   20.13% من مجمل الموازنة بعد أن كانت في بعض الأحيان تصل لما يقارب ربع الإنفاق العام بالموازنة،  بالرغم من استحواذ نفقات الحكومة من الموازنة علي فوائد الديون بأكثر من ثلث إجمالي الإنفاق العام والذي يقترب من 40% بما يساوي 568.42 مليار جنيه بتلك الموازنة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فاتورة الإنفاق الحكومي ترتفع لـ 336.82 مليار جنيه بعد 3 أشهر عمل بالموازنة الجارية

تحليل|عجز الموازنة يسجل 462.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

بالتفصيل.. إجراءات الحكومة لتحسين هيكل أجور الموظفين

الحكومة ترفع مكافآت الخبراء الوطنيين بالموازنة لـ 34.7 مليون جنيه.. اعرف أكثر

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة ثابت البطل .. شاهد ما فعله الخطيب مع أسرته

برسالة رومانسية.. زوجة أحمد فلوكس تهنئه بعيد الحب

هل يجوز الاقتراض من البنك لتشطيب شقة أو شرائها ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

على راسي من فوق .. عمارة يوجه رسالة اعتذار لـ على معلول

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

أخبار العالم| قرار سعودي عاجل.. أمريكا تهدد إسرائيل.. وإيبولا يجتاح دولة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور