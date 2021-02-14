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تعليم

برامج تدريبية للعاملين بصيدلة عين شمس ..غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتورة خالد ابو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ان وحدة ضمان الجودة بالكلية بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية تعلن عن عقد برامج تدربية للعاملين بالكلية للبرامج الاتية :

1_ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقويم الاداء الوظيفي 
2_ التحول الرقمي 
3_ اعداد القاده
4_ادارة الذات والتنمية البشرية 
5_ ادارة الازمات والكوارث 

وأشار  الدكتور خالد الي بدء الدورات وذلك من يوم 15 فبراير حتي 8مارس 2021 وذلك لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالكلية لرفع مستوي الاداء الوظيفي .

 الجدير بالذكر أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء  السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي:

- مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.


- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

- سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.
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