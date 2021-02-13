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توك شو

أحمد موسي يعلق على تصريحات روسيا بشأن قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

السبت 13/فبراير/2021 - 10:32 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تصعيدا كبيرا من روسيا بعد استئناف محاكمة المعارض الروسي أليكسى نافالني. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن روسيا تواجه الاتحاد الأوربي ومن خلفها أمريكا. 

ولفت إلى أن، وزير الخارجية الروسي يتحدث بلهجة حادة بعد بيانات الاتحاد الأوربي. 

وأشار إلى أن، وزير خارجية روسيا سيرجي لا فروفي، قال إنهم مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا تعرضنا لعقوبات جديدة من الاتحاد الأوربي. 

وأوضح أن هناك لغة تصعيدية من قبل روسيا، وأكد موسى أن هذا الخلاف ليس فى مصلحة أحد.

وكشف موسى، أن وزير الخارجية الروسى خلال لقاء على فرنس 24 قال " أذا اردت السلام فـ استعد للحرب".
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