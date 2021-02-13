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حياة كريمة تكشف عن دور الشباب المشارك في المبادرات القومية.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:07 م
الشباب
الشباب
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إبراهيم القادري
قال ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن  مؤسسة  كريمة، هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وتضم مجموعة متميزة من الشباب الذى حصل على برامج التدريب والتأهيل الرئاسي.

وأضاف ولاء جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناة "دى ام سى"، برامج التدريب والتأهيل الرئاسي الهدف منها حشد الطاقات الشبابية للمشاركة في المبادرات القومية، مؤكدا أن المشاركات الشبابية تعمل علي اكثر من جانب، ومنها عمليات المتابعة .

وأوضح ولاء جاد الكريم، انتهينا الآن من وضع الخطط التنموية في 51 مركزا، والان نقوم بعمليات التنفيذ على أرض الواقع.

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