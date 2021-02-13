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أستاذ بجامعة السادات: ابتكار مركب جديد يحقق طفرة في الثروة الحيوانية.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:37 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
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داليا أحمد

قال الدكتور محمد فتحى سالم إن فريق علمى بمركز الزراعة الحيوية في جامعة السادات نجح في ابتكار مركب البايوفاكتور الذى استطاع تحفيز خلايا الجاموس المصرى وزيادة أوزانها بشكل غير مسبوق بلغ أكثر من 2 كيلو يوميا، وهو ما يحقق طفرة كبيرة في الثروة الحيوانية.

 

وأضاف سالم للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن مركب البايوفاكتو نتاج بحث علمى منذ 14 عاما وبدأ تسويقه على المستوى التجارى منذ عام كامل حقق فيه أعلى معدل تحويل غذائى للجاموس المصرى بلغ أكثر من 2 كيلو في اليوم الواحد، لافتا إلى أن المركب يعمل على رفع مناعة الجاموس لمواجهة الفيروسات والأمراض القاتلة للقطيع إلى جانب خاصة الجلد العقدى والحمى القلاعية.

 

وأوضح سالم، أن مصر بها أكثر من 3.5 مليون جاموسه من السلالات المصرية الخاصة وهى المنوفى والبحيرى والصعيدى ، وهى كنز يمكن استغلاله والوصول إلى الأكتفاء الذاتى من اللحوم بحلول عام 2025 ، بشرط استخدام مركب البايوفاكتور في مزارع الجاموس سواء للأنواع الصغيرة او العجول اكبر من 200 كيلو ، لافتا إلى ان بعض المزارع نجحت في الوصول لأوزان 3.5 كيلو زيادة يومية في اوزان العجول وهو أعلى من المعدل العالمى  للتسمين ويعد نصرا كبيرا يمكن استغلاله بتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الأورجانيك بأعلى جودة وبدون اى وجود للمضادات الحيوية او المبيدات.
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