عمرو أديب: أعداد وفيات كورونا ستنخفض في هذه الحالة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا ليست كبيرة، معقبًا: "الأعداد جيدة".





وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأعداد إلي حد ما جيدة، إنما الوفيات مرتفعة، موضحًا: "أول ما نطعم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سوف تنخفض أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا".





وأشار: "سوف يتم البدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد الانتهاء من الأطقم الطبية.. وغالبا يوم السبت القادم هيبدأوا في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".



