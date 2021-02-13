عمرو أديب: أعداد وفيات كورونا ستنخفض في هذه الحالة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا ليست كبيرة، معقبًا: "الأعداد جيدة".
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأعداد إلي حد ما جيدة، إنما الوفيات مرتفعة، موضحًا: "أول ما نطعم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سوف تنخفض أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا".
وأشار: "سوف يتم البدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد الانتهاء من الأطقم الطبية.. وغالبا يوم السبت القادم هيبدأوا في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".
وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى أولياء أمور الطلاب بشأن عودة الدراسة، قائلا: ""أنا عايز الأهالي يبقوا عندهم ثفة في الإدارة السياسية.. اهدأوا وركزوا وخلوا هدفكم الأساسي تعليم ولادكم".