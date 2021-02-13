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توك شو

الزمالك يطلب تأجيل مواجهة حرس الحدود بسبب بطولة أفريقيا.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 10:39 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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البهي عمرو
قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن الأهلى يشارك فى بطولة دوري الأبطال، ولذلك إدارة الزمالك تطالب بتأجيل مباراته المقبلة فى كأس مصر .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الزمالك طالب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك مع حرس الحدود فى الكأس من أجل بطولة أفريقيا.

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك، إلى أنه لا يعلم " لماذا التعنت من اتحاد كرة القدم مع الزمالك"، وكشف أن اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراة لـ فرق بالدوري، فبالتالى "مبدأ اتحاد الكرة بـ التأجيل موجود".

ونوه إلى أن اتحاد الكرة يجب أن يقف مع الأندية المصرية من أجل البطولات الخارجية، وأكد أن الاتحاد الجزائري قام بتأجيل مباراة لفريق مولودية الجزائر من أجل اللعب مع الزمالك" موضحا أن الزمالك مطالب بتحقيق نتيجة جيدة أمام بطل السنغال بعد تعادله مع مولودية الجزائر.

وتابع أنه يتمنى وصول النادي الأهلى و الزمالك لـ نهائي بطولة أبطال إفريقيا للمرة الثانية كما حدث فى البطولة الماضية.
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