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تعليم

اتحاد طلاب كلية آداب حلوان ينظم كورس تصوير المبدعين

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن تنظيم كورس تصوير معتمد منها للطلاب الفائزين بمسابقة التصوير التى نظمها اتحاد الطلاب، ضمن خطط الاتحاد الترفيهية على الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والكشف عن المواهب والمبدعين بالكلية.
 
أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب ومدير ادارة رعاية الشباب بكلية الاستاذ احمد الجراحي .

وأعلن علي السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية و الفنية و الاجتماعية بنظام الاون لاين خلال اجازة نصف العام الدراسى و خلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا. 
واضاف على السيد فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بنظام الاون لاين فى مجالات الحاسبات و المعلومات والابتكار لتأهيلهم لسوق العمل. 

وأشار على السيد الى مشاركة اتحاد الطلاب فى تنسيق عملية دخول الطلاب خلال ايام امتحانات الفصل الدراسى الاول الى لجان الامتحان ، حرصا على منع التجمعات و الوقاية من خطر كورونا .
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