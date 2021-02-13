"حوار" آسيا.. فنانة صينية تعلمت اللغة العربية لتقليد الفنانين العرب: أتمنى لقاء الزعيم

فنانة صينية شابة برعت في تعلم اللغة العربية باجتهاد شخصي على مدار عدة سنوات، مما جعلها تطلع على الأعمال الفنية في مصر والوطن العربي، ليحتل الفنان عادل إمام وأعماله المميزة جزءا خاصا من حياتها، وعلى مدار أيام قليلة، تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر براعتها في تقليد الزعيم في مشهد من مسرحية «شاهد مشافش حاجة».





يحاور «صدى البلد» الفنانة الصينية الشابة تشاو نان الشهيرة باسم "آسيا" خلال إقامته في الصين، لمعرفة رحلتها في تعلم اللغة العربية وسر حبها لمصر والفنان عادل إمام.





حدثينا عن مقطع الفيديو الشهير لتقليد الفنان عادل إمام..





قمت بتصوير هذا المقطع بعد ترشيح أحد أصدقائي الذي كان يشاهدها باستمرار وألاحظ انه لا يتوقف عن الضحك، والتصوير كان في المنزل، وقمت بتجسيد الشخصيتين على حده مع دمجهما معا، وذلك بسبب حبي للفنان عادل إمام وأعماله المميزة، وهذه المسرحية تحديدا من أعماله المفضلة لي وأشاهدها باستمرار، وواجعهت بعض الصعوبات أثناء التصوير مثل نطق الكلمات مثله وكذلك تعابير الوجه.





هل توقعتِ نجاحه بهذا الشكل في مصر والوطن العربي؟

في الحقيقة فاجأني حب الجمهور العربي، المتابعين لي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتسعدني تعليقاتهم إما للإعجاب أو النقد وأتعلم منهم الكثير عن مصر أو صاحب العمل الذي أقلده.





ما سر حبكِ للزعيم ؟





له شعبية كبيرة وعندما يصعد على المسرح أرى الجميع يضحكون، إنه محبوب ويجعلنا نشعر بالسعادة والفرح، وأنا أحب التمثيل وأعتقد أن تقليده ممتع وبه نوع من الاحترام.





كيف بدأتِ رحلتكِ في تعلم اللغة العربية؟





أحب اللغة العربية والوطن العربي بشكل عام، ورحلتي مع دراسة اللغة العربية بدأت منذ 9 سنوات، وهذا وقت طويل، وبدأت دراستها في الجامعة واخترت اللغة العربية وآدابها كتخصص وبعد انتهائي الدراسة في الجامعة أستمر في دراسة اللغة العربية للماجستير وكنت قد درست أيضا الترجمة من اللغة الصينية للعربية والعكس في جامعة شنغهاي الصينية.





لماذا لم تتعلمي اللغة العربية في دولة عربية؟





حتى الآن أستخدم اللغة العربية للعمل في المجال الإعلامي وأعتقد أنني محظوظة بتعلمها، اللغة العربية ترافقني تقريبا منذ 10 سنوات وأعتقد أنها سترافقني لوقت أطول، أعتقد طوال الحياة، وحياتي الجامعية درست بمقاطعة جانسو شمال غرب الصين، وبمرحلة الماجستير درست في شنغهاي جنوب الصين وللأسف ليس لدي فرصة لدراسة اللغة العربية في الدول العربية، وأتمنى أنه إذا كان من الممكن أن أدرس اللغة العربية في إحدى الدول العربية.





هل زرتِ مصر من قبل ؟





نعم، زرتها قبل 5 سنوات وخلال جولتي في مصر قمت بزيارة الاهرامات والمُتحف المصري، ومعبد الكرنك، ومصر جميلة للغاية بل ساحرة، وكنت قد زرتها في الصيف وكان الجو حارا ومشمسًا.





هل تنوين الاستمرار في تقليد الأعمال العربية؟





الهدف من تقليد الأعمال أنني أريد ان اجعل الكثير من الأعمال الفنية العربية معروفة لدى الصينيين ليشاهدوها لأن لدي الكثير من زملائي يدرسون اللغة العربية وهذا التقليد قد يدفعهم لمشاهدة هذه الاعمال ويجعلهم يعرفون الفن العربي وكم أن الكوميديا العربية عظيمة، وأتمنى أن يشاهد المزيد من الجمهور العربي هذا التقليد ليقدم لهم الفرحة والسعادة.





هل تعتبرين دوركِ تقريبًا للثقافتين المصرية والصينية؟





نعم، خاصة أنني أتمنى أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بي ذات دور في معرفة أن الصي نيين يهتمون بالكوميديا العربية، فنحن نحب هذه الاعمال، وأحب أن أقول للمتابعين المصريين انهم دائما يشجعونني كثيرا على السوشيال ميديا ويقولون (نحييكي من مصر) وبعضهم يصحح لي أخطاء أو نطقا خاطئا للهجة المصرية العامية وبعض منهم يرشح لي أعمالا لأقلدها او أشاهدها، لأني أشعر بالتأثر والتشجيع وهذه قوة دافعة لي للقيام بالتمثيل والتقليد أكثر.



