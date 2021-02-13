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توك شو

أحمد موسى: أكاذيب القنوات الإرهابية على مصر تتزايد

السبت 13/فبراير/2021 - 10:55 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القنوات الإرهابية القطرية مستمرة فى التحريض على مصر، موضحًا أن تلك الجماعة لم تتوقف عن التحريض.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الجماعة مستمرة فى الهجوم على مصر، ولا يعملون إلا ضد مصر.

ولفت إلى أن، تلك القنوات الإرهابية لم تلتزم بأى شئ، بل ارتفعت نسبة الهجوم على مصر، ونشر الشائعات.

وأشار إلى أن،  تلك القنوات الإرهابية لديهم هدف ورسالة واحد، وهى الهجوم على مصر، العمل ضد مصر، وغير ملتزمين.

وأوضح أن تلك القنوات تشكك فى كل شئ، وتفبرك الموضوعات، وتنشر معلومات غير صحيحة.
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