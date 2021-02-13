خلال لقائه مع النواب.. محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الإسكان الجديدة.. شاهد

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، اجتماعًا، مع أعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء الوزارات، ورؤساء ومديري المرافق الخدمية بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، واللواء أشرف موافى السكرتير العام ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات ، وإسلام طه ، معاون المحافظ لشؤون التسويق والاستثمار.





واستعرض محافظ كفر الشيخ الجهود التي بذلتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، لحل مشكلة الإسكان التي دامت حوالي 17 عامًا.





وأوضح المحافظ على الخريطة مواقع التجمعات السكنية الثلاثة على مساحة 296 فدانا ،بإجمالي حوالي 24 ألف وحدة سكنية " اجتماعي ، متوسط ، استثماري " ، وخاصة الإسكان الاجتماعي للحاجزين منذ 2004.





قال محافظ كفر الشيخ ، إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء.





ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، وستقام خلال عام بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري بـ 3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدانًا بجوار ميدان الملك عبدالله، وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية بـ 211 عمارة ، بهم 432 مصعدًا، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق تضم 16 محلًا، وحضانة، ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط ب 33 وحدة سكنية ، وتضم 66 مصعدًا بكل عمارة مصعدين ، وتضم مسجدًا، ووحدة صحية، وسوق تضم 8 محال .





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أما المنطقة الثالثة على مساحة 108 فدان غرب مدينة كفر الشيخ " جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة ، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي ب 109 عمارة ،تضم 218 مصعد ، بكل عمارة مصعدين ،وتضم مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محلا ،وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عامًا.





قال محافظ كفر الشيخ ، جارٍ إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها ، الأول الطريق الدائري الغربي"محور صبري القاضي" ، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولًا لكمين القرضا ، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي، ومحاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء ، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين ، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.



