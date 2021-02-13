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أخبار العالم

لبنان.. إطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل

السبت 13/فبراير/2021 - 10:59 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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قسم الخارجي
وقع إشكالان في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس اللبنانية، الاول في محلة الحاووظ بين المدعو "م.ح" و المدعو "م.ج" تطور الى تلاسن وتضارب ليقدم بعدها أحد الأشخاص بالتدخل ويطلق النار في الهواء ويفر بعدها إلى جهة مجهولة. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تعقب مطلق النار لتوقيفه.

وفي التوقيت نفسه وقع اشكال فوري تخلله تضارب في محلة ساحة الضناوي ابي سمراء  بين المدعو "س.ض" من جهه و "ه.ي" واولاده من جهه أخرى ليقدم الأول على إطلاق النار بإتجاه "ه.ي" و اصابته بطلق ناري  بقدمه ليقوم بعدها "م.ي" بنزع مسدس الاول من يده. وقد وصفت حال المصاب بالطفيفة.

وعلى اثرها عملت قوة من الجيش على تطويق المكان وقامت بتوقيف "س.ض"واقتياده، فيما افادت بعض المصادر بأن خلفيات الاشكال عائلية.

ولاحقًا، نفذ الجيش حملة مداهمات في منطقة ابي سمرا على خلفية الإشكال من دون ورود معلومات عن اي توقيفات.

سجلت السلطات الصحية في لبنان 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة اللبنانية، 46 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 3961 حالة.

فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان 336992 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وتسلم لبنان، اليوم السبت، أول دفعة من لقاح فايزر حيث وصلت إلى  مستشفى رفيق الحريري الجامعي وسط حراسة أمنية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت  أن الدفعة الأولى من اللقاحات تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عصر اليوم، آتية من بلجيكا، وهي مكونة مما يقارب من 28 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر".
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