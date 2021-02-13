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استشاري تطوير مجري العيون: الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:04 م
سور مجري العيون
سور مجري العيون
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محمد القاضي
قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إنه سوف يتم الانتهاء من تطوير منطقة سور مجري العيون بعد سنة ونصف.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن منطقة سور مجري العيون منطقة حية وتتمير بالطابع المعماري الخاص بالقاهرة التاريخية.

وأوضح استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن الدولة تسعي دائما لتطوير المناطق العشوائية، وتحسين حياة قاطني هذه المناطقة، لافتا إلي أنه تم إخلاء المنطقة منذ 6 أشهر، والبدء في المشروع.

وأشار استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية،  إلى أن موقع مجري العيون يضم 3 مناطق أثرية، وتم الحفاظ علي هذه المناطق بشكل كبير، مؤكدا: "لابد من الاستفادة بأي منطقة أثرية فى المنطقة".

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