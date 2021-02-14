عشوائيات تأكل القاهرة.. استشاري: القيمة التاريخية للأثر هي معيار التطوير أو الإزالة

قال محمد الخطيب، استشاري تطوير منطقة القاهرة التاريخية، إن الدولة قديما كانت تهتم بتطويرالأثر فقط بغض النظر عن المحيط العمراني المحيط به، معقبا: الاستراتيجية العالمية لتطوير الأماكن الأثرية تتكون من 4 مكونات أساسية، منها إعادة تأهيل الأماكن الأثرية وإعادة استخدامها التكيفي بها.



وأكمل "الخطيب" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: أيضا من الـ 4 مكونات هو إعادة التأهيل العمراني والمحيط للأثر وإعادة التأهيل المجتمعي وأخيرا إعادة التأهيل السياحي والحضاري.



وأضاف، أن اليونسكو عندما أعلنت عن أن القاهرة منطقة آثار عالمية جاء بناء على احتوائها على آثار تاريخية بالإضافة إلى النسيج العمراني الذي يعبر عن حقبة تاريخية ونمط الحياة الحرف المتواجدة في القاهرة.



وأوضح، هناك درجات مختلفة للتعامل مع المباني داخل القاهرة، وفقا لتاريخهها وتراثها، منوها إلى ان هذه المباني سيتم ترميمها بنفس نمطها السابق، أما المناطق المنهار سيتم استغلالها لخلق أنشطة تتناسب مع القاهررة التاريخية.



وأشار إلى أن القيمة التاريخية للأثر هو المعيار الأساسي للتطوير أو الإزالة،