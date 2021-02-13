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أخبار البلد

العنانى يجتمع مع سياحة النواب والاتحاد المصري للغرف السياحية لمناقشة آليات دعم القطاع

السبت 13/فبراير/2021 - 11:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مع نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة آليات دعم القطاع السياحى في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك من منطلق التكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع السياحي.
 
وتم خلال اللقاء مناقشة آليات دعم القطاع وتحفيز عودة السائحين، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع مثل استمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى ٣٠ إبريل 2021.

كما تم خلال الاجتماع التواصل مع محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن التنسيق لصرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة، للدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. 

كما تم أيضًا التواصل مع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي بشأن عدد من التسهيلات الخاصة بدعم القطاع.
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