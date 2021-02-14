تغريم 15 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة.. صور

شن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وعبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة ليلية تم خلالها التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعه الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
كما تم تحرير ١٥ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، و ٢ محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، ومحضر لمنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم غلقها، وضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين وتم مصادرة الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى.
رافق رئيس المدينة كلا من أحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد مدير الشئون الإدارية.
كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامتهم فى ظل هذه الظروف، كما أكد على المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.
وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة شملت جميع الطرق بالمدينة،حيث تم رفع المخلفات بشارعي الذهبى ومصطفى كامل،
كما قامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق.
كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون والمنطقة حول المسجد العتيق على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.