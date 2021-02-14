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محافظات

تغريم 15 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداء الكمامة.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:31 ص
تغريم 15 مواطنا بالأقصر
تغريم 15 مواطنا بالأقصر لعدم ارتداءهم الكمامة
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شمس يونس
شن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وعبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة ليلية  تم خلالها التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعه الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم تحرير  ١٥ محضر عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، و ٢ محضر لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، ومحضر لمنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم غلقها، وضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين وتم مصادرة الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى. 
رافق رئيس المدينة كلا من أحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد مدير الشئون الإدارية. 

كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامتهم فى ظل هذه الظروف، كما أكد على المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة شملت جميع الطرق بالمدينة،حيث تم رفع المخلفات بشارعي الذهبى ومصطفى كامل، 

كما قامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق. 

كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون والمنطقة حول المسجد العتيق على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.
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