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رياضة

زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي الأكثر موهبة في مصر لكنه يبحث عن المادة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:10 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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حسن العمدة
قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى السابق بالمنتخب مصر الوطني، إن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز هو الأكثر موهبة في الدوري المصري لكنه دائمًا يختار المادة.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، أن أحمد الشناوي رحل عن صفوف النادي المصري رغم أنه كان الحارس الأساسي للفريق البورسعيدي وفضَل الانتقال للزمالك رغم علمه أنه سيجلس احتياطيًا لعبد الواحد السيد حارس الفريق آنذاك، وكل ذلك بسبب قوة العرض المادي من الفريق الأبيض، ولنفس السبب انتقل من الزمالك إلى بيراميـدز.

واختتم عبد الفتاح، "أنا أول من منح الفرصة لأحمد الشناوي في صفوف المنتخب الوطني الأول".
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