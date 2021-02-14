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مشاركة في ريحانة: البرنامج شكل حياتي العملية في المستقبل.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:27 ص
إحدى المشاركات فى
إحدى المشاركات فى ريحانة
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أسامة على

قالت روان، إحدى المشاركات ببرنامج "ريحانه" الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أنها استفادت كثيرا من المشاركة فيه.


وكشفت روان خلال مداخلة مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنها تعلمت من برنامج ريحانه كيفية التعبير عن الرأى والطرق المناسبة.


وأضافت روان، أن مشاركتها ضمن برنامج "ريحانه" صحح لها العديد من المفاهيم الخاطئة، إضافة إلى اكسابها مهارات العمل تحت ضغط وشكل الحياة العملية فى المستقبل.


وأطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار "ريحانة" والذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة بمشاركة 170 فتاة.


وتتبلور فكرة برنامج "ريحانة" في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.


كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

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