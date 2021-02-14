ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعد سمير: موسيماني وعدني بالمشاركة تدريجيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:30 ص
سعد سمير
سعد سمير
Advertisements
حسن العمدة
ابدى سعد سمير مدافع النادي الاهلي سعادته عقب تحقيق برونزية كأس العالم للأندية.

وقال سعد سمير لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سعيد أن بعض الجماهير تشعر بدوري مع الأهلي، أسير على خطى السابقين من كباتن الفريق.

وأضاف: تحدثت مع لاعبي الأهلي عن أهمية المشاركة في كأس العالم للأندية وأن الجميع يتذكر ما يتحقق من إنجاز.

واشار: لم نتحدث مع لاعبي الأهلي كـ "كباتن الفريق" قبل مواجهة بايرن ميونخ، قدمنا مباراة جيدة والمواجهة على أرض الملعب مختلفة تماما 

كما اشاد سعد سمير بدور ايمن اشرف وبدر بانون وياسر ابراهيم مع الاهلي خلال الفترة الاخيرة.

واكد ان موسيماني تحدث معه ووعده بالمشاركة في مباريات ليس بها ضغوط لكي يعود مرة اخرى بشكلت تدريجي.

واتم: محمود الخطيب رمز وأسطورة ونجم بالنسبة للاعبين قبل أن يكون رئيس نادي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يخترق الأهلي وموسيمانى خارج الخدمة | ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء

أول تعليق من سعد سمير عقب العودة من الإصابة لمدة عام والمشاركة مع الأهلي

تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

تعرف على القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

بعثة الأهلى تتوجه لملعب مباراة الدحيل.. شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ليستر

ننشر موعد مؤتمر إعلان قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة والامتحانات

عالج الكسل في العبادة بهذا الذكر .. الإفتاء تنصح به يوميا

قرار جديد من المدن الجامعية بعين شمس بعد قرار مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

إصابة زوجة وابن مدرب منتخب مصر السابق بـ كورونا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مان سيتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة