شباب كفر الشيخ: بيج رامي نموذج وقدوة مشرفة

أشاد شباب محافظة كفر الشيخ، وخاصة أبناء مركز البرلس، بالبطل العالمي رامي السبيعي الشهير«بيج رامي»، لحصوله على المركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا»، وتشريفه لمصر أمام العالم كله، معتبرين «بيج رامي» نموذج وقدوة لهم في تحدي الصعاب وتحقيق الآمال والأحلام.





يقول أحمد يوسف، مدرب كمال أجسام، من مدينة بلطيم، إن «بيج رامي» نموذج مشرف لنا كلنا، فخر العرب وكمال الأجسام، فهو يعتبر الأب الروحي للعبة كمال الأجسام، مشيرًا إلى أنه رغم الصعاب والعقبات والأمور الصعبة التي مر بها قدر أنه يحقق في المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا بعد المنافسة لمدة 8 سنوات مع أبطال العالم في اللعبة.





وأضاف، «يوسف»، لـ«صدى البلد»، أن «بيج رامي»، بالبطولة اللي حقق فيها المركز الأول بيقول لنا مفيش حاجة صعبة .. ودا بالنسبة لنا مكسب كبير أوي .. «بيج رامي» حاسس أنه سهل علينا أمور كثيرة .. وبيقولنا في رسالته أهم مفيش حاجة صعبة .. أهم حاجة نتوكل على الله ونحسن الظن.. ولازم يكون عندنا إصرار وعزيمة وثقة بالنفس .. وكل شيء بيتحقق بفضل ربنا سبحانه وتعالى.





وقال عادل أبو شادي، من أبناء قرية السبايعة: كلنا فخورين بـ «بيج رامي» وبما حققه رغم الصعوبات اللي قابلته من إصابته بكورونا وتخلي بعض الشركات الراعية عنه.. وبعد كل اللي حصله ..طبعًا جت له فرصة في آخر لحظة .. وتم إرسال دعوة له من منظمي البطولة.. والحمد لله ربنا أكرمه وشرف مصر كلها والعرب وفاز ببطولة «مستر أولمبيا».





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد استقبل «بيج رامي»، الأسبوع الماضي، وأهداه درع المحافظة تكريمًا وتقديرًا له ولما حققه بفوزه الأخير ببطولة مستر أولمبيا ورفع اسم مصر، معلنًا إطلاق اسم «بيج رامي» على إحدى المنشآت الرياضية ليكون قدوة ورمزًا مشرفًا لدى الشباب والرياضيين.



