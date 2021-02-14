ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شباب كفر الشيخ: بيج رامي نموذج وقدوة مشرفة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:31 ص
بيج رامي
بيج رامي
Advertisements
محمود زيدان
أشاد شباب محافظة كفر الشيخ، وخاصة أبناء مركز البرلس، بالبطل العالمي رامي السبيعي الشهير«بيج رامي»، لحصوله على المركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا»، وتشريفه لمصر أمام العالم كله، معتبرين «بيج رامي» نموذج وقدوة لهم في تحدي الصعاب وتحقيق الآمال والأحلام.

يقول أحمد يوسف، مدرب كمال أجسام، من مدينة بلطيم، إن «بيج رامي» نموذج مشرف لنا كلنا، فخر العرب وكمال الأجسام، فهو يعتبر الأب الروحي للعبة كمال الأجسام، مشيرًا إلى أنه رغم الصعاب والعقبات والأمور الصعبة التي مر بها قدر أنه يحقق في المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا بعد المنافسة لمدة 8 سنوات مع أبطال العالم في اللعبة.

وأضاف، «يوسف»، لـ«صدى البلد»، أن «بيج رامي»، بالبطولة اللي حقق فيها المركز الأول بيقول لنا مفيش حاجة صعبة .. ودا بالنسبة لنا مكسب كبير أوي .. «بيج رامي» حاسس أنه سهل علينا أمور كثيرة .. وبيقولنا في رسالته أهم مفيش حاجة صعبة .. أهم حاجة نتوكل على الله ونحسن الظن.. ولازم يكون عندنا إصرار وعزيمة وثقة بالنفس .. وكل شيء بيتحقق بفضل ربنا سبحانه وتعالى.

وقال عادل  أبو شادي، من أبناء قرية السبايعة: كلنا فخورين بـ «بيج رامي» وبما حققه رغم الصعوبات اللي قابلته من إصابته بكورونا وتخلي بعض الشركات الراعية عنه.. وبعد كل اللي حصله ..طبعًا جت له فرصة في آخر لحظة .. وتم إرسال دعوة له من منظمي البطولة.. والحمد لله ربنا أكرمه وشرف مصر كلها والعرب وفاز ببطولة «مستر أولمبيا».

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد استقبل «بيج رامي»، الأسبوع الماضي، وأهداه درع المحافظة تكريمًا وتقديرًا له ولما حققه بفوزه الأخير ببطولة مستر أولمبيا ورفع اسم مصر، معلنًا إطلاق اسم «بيج رامي» على إحدى المنشآت الرياضية ليكون قدوة ورمزًا مشرفًا لدى الشباب والرياضيين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

حلم 9 سنوات.. أسرة بيج رامي تسيطر على السوشيال ميديا بتصريحات لأول مرة

بيحب السمك.. زوجة «بيج رامي» تكشف أكلاته المفضلة ونظامه الغذائي.. شاهد

‎بيج رامي: بدايتي كانت صعبة ووالدى كلمة السر.. وأشكر كوسكواد

الوجبات والنوم في الميعاد.. زوجة «بيج رامي» تكشف كواليس استعداده للبطولات .. شاهد

ابن البلد.. أهالي كفر الشيخ ينظمون مسيرة بالسيارات لاستقبال بيج رامي.. شاهد

ترشيحاتنا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

من أجل الحب.. شاب يطارد فتاة حتى منزلها ويسرق ملابسها

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا