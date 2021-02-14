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رياضة

وليد سليمان: كنت أفضل البقاء في مصر وعدم السفر لقطر

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:30 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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عمرو ابوبكر
كشف وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل سفره مع بعثة النادي للتواجد في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعرض وليد سليمان للإصابة قبل فترة قليلة من سفر بعثة الأهلي إلى قطر، للمشاركة في مونديال الأندية، مما حرمه من التواجد في قائمة الفريق بالبطولة.

وقال وليد سليمان خلا تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الحمد لله أنا موجود في الأهلي وهو مكان ومنظومة كبيرة وعظيم، وأي لاعب يتمنى أن يتواجد داخل النادي، الكل يريد أن يبذل أقصى ما لديه للقلعة الحمراء".

وتابع: "لم أكن أنوي السفر مع البعثة لكأس العالم للأندية، لأن الفريق سافر معه اثنين أطباء فقط، فيجب أن يكون هناك تفرغ لهم، وكنت أريد أن يكون تركيزهم مع الفريق".

وأكمل: "لذلك كنت أفضل البقاء في مصر، ويكون هناك تأهيل مع الطبيب، وأعطي الوقت للأطباء مع البعثة في قطر، وحتى آخر يوم تحدث معي محمد الشناوي أيمن أشرف وسعد سمير وسيد عبد الحفيظ وموسيماني جلس معي وطلب مني التواجد مع الأهلي".

وأوضح: "الخطيب تحدث معي وقال لي إنه لا يجوز ألا أتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية، وبدون تفكير وافقت لأن الخطيب أسطورة أخلاقية قبل أن يكون رياضية".

واستطرد صانع ألعاب الأهلي: "نحن في كيان كبير وأي لاعب يتمنى التواجد فيه، قبل انضمامي للأهلي كنت أتمنى الانضمام وصنعت تاريخ داخل النادي بمساعدة زملائي".

واختتم: "حب جماهير الأهلي لا يقدر بأموال، ولا يجوز أن أساوم النادي وقت التجديد قبل الأخير أثناء تواجد محمد يوسف كمدير الكرة، كان لدي عرض أكبر من داخل مصر، وكان هذا العرض مع شخص وسيط، ولكن أغلقت الباب منذ البداية.
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