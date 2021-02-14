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خبير عن تبرئة ترامب: أمريكا لم تحاكم في تاريخها رئيسا ترك البيت الأبيض .. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:16 ص
ترامب
ترامب
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محمد القاضي
قال الدكتور وليد فارس، الخبير فى السياسة الأمريكية الخارجية، إن قرار مجلس الشيوخ بتبرئته من التحريض على اقتحام الكونجرس، يعني أن أكثرية الحزب الجمهوري لاتزال مؤيدة له.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن قرار تبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد من قبل مجلس الشيوخ، يعكس التوازن السياسى الحالى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن عملية اضطهاد ترامب لإضعافه، وهذا الأمر لم يحدث فى الماضى، عندما كان يخسر مرشح جمهورى، كان يذهب إلى المنزل ويمارس حياته، ولكن بعد قرار مجلس الشيوخ اليوم، قد يعود ترامب للحزب الجمهوري مرة أخرى، ومن ثم الترشح مرة أخرى للرئاسة الأمريكية.

وتابع: "الديموقراطيون كانوا يرهنوا على أن بعض أصوات الجمهوريين قد تساندهم خلال التصويت على إدانة ترامب؛ لكنهم ظنوا أنهم فعلوا ما أرادوا وهو تشويه صورة الرئيس السابق"، مضيفا: "الديموقراطيون كانوا يحاولون تشويه ترامب وخصومهم من الحزب الجمهوري وربما سوف يتحول ترامب إلى ما يسمى برئيس حكومة الظل".

وأشار الخبير فى السياسة الأمريكية الخارجية، إلى أن قرار مجلس الشيوخ اليوم، لا يؤثر على مستقبله السياسى، وانتهت أسوأ مرحلة لترامب قبل نصف ساعة من الآن، متابعا: "لم يحدث فى تاريخ أمريكا أن يحاكم رئيس بعد تركه البيت الأبيض مثلما حدث مع ترامب".

واختتم: "ترامب قد يعود عبر الانتخابات النصفية وقد يترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.. اليوم كانت المعركة الكبرى".
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