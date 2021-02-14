يدخل مرحلة التشريع .. برلماني يفجر مفاجأة بشأن حظر المواقع الإباحية.. فيديو

قال محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح لغلق التطبيقات والمواقع التي تنشر الفيديوهات الإباحية والعنف، لأنها تتعارض مع الدين الإسلامي، والمجتمع يرفض مثل هذه الأشياء.





وأضاف "أبو الخير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن انتشار الأجهزة الإلكترونية جعل الأطفال عرضة لهذا المحتوي، وأدي لسهولة التعرض لهذه المواد، موضحا أن أولياء الأمور خائفون علي أولادهم، ويجب حماية النشئ من الناحية الخلقية والنفسية وغيرها، وعلى الأقل نحد من انتشارها، لأنها انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية.





وأوضح أن فكرة الاقتراح شخصية، وهو حق قانوني من الدور الرقابي للبرلمان، وإذا تمت الموافقة علي الاقتراح سوف يدخل مرحلة التشريع، أو إضافة المزيد من المواد في القانون.



