الحكومة تعلن خبرا سارا للطلاب بشأن الامتحانات

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل هامة لـ الإعلامي أحمد موسى، بخصوص عودة الدراسة، وقال إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب خلال إجازة نصف العام ارتفع عن نسبة الإصابات خلال الدراسة.













قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات، وأن هناك طلابا فى القري يحصلون على وجبات خلال الفصل الدراسي، وبعد توقف الدراسة؛ تأثرت تلك المجموعة من الطلاب.





















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم سيعلن غد كل شئ بخصوص الدراسة، موضحًا أن التربية و التعليم ستحدد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب، وستكون أياما قليلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن قرار اليوم تم اتخاذه بعد دراسته، و الجميع كان هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب.





لكل حدث حديث.. الحكومة: حالة واحدة لتأجيل الدراسة مجددا





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إنه لا خوف من استكمال الدراسة، مؤكدًا أن التوافق بين الحضور فى اجتماع اليوم جاء على عودة الدراسة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، من الوارد فى أى وقت اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، مؤكدًا : " لو فى زيادة فى أعداد المصابين بكورونا سيتم عمل اجتماع وسيكون هناك قرار جديد ولكن لكل حدث حديث".





















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة قامت بإعطاء الطلاب إجازة أسبوعا اخر وبعد ذلك ستعود الدراسة و الامتحانات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مد الاجازة اسبوعا جاء لكى يقوم الطلاب بالمذاكرة و الاستعداد لـ الامتحانات، معلقًا : عشان مفيش حد يقول ملحقتش اذاكر".





















فجر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مفاجأة، وقال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى عدد إصابات كورونا بين الطلاب مقانة بـ الفترة التى كان بها دراسة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة التى كان بها دراسة كانت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب أقل من الفترة التى كان بها إجازة.



