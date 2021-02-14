تجاوزت حدود الأدب والحياء .. محمد ثروت يهاجم أغاني المهرجانات

قال المطرب محمد ثروت، إن ذوق المواطنين "زي الفل"، ولكن العيب في المنتجات التي يتم نشرها فهي تعتمد على الصوت العالي، مؤكدا أنه يسمع مهرجانات ولكن تحفظه الوحيد عليها هو الكلام.
واسترسل "ثروت" خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": معنديش مانع مين بيغني ومين بيعمل موسيقي.. ولكن كلامهم عدى حدود الأدب.. واحنا ناس تحترم ذاتها".
واسترسل "ثروت" خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": معنديش مانع مين بيغني ومين بيعمل موسيقي.. ولكن كلامهم عدى حدود الأدب.. واحنا ناس تحترم ذاتها".
وأضاف: "في الماضي كانوا بيقولوا على من يتجاوز حدود الأدب امشي يا واد يا قليل الحياء وأرى أن الحياء بعيد عن كلمات أغاني المهرجانات".
وأكد أنه ضد فكرة المنع في المطلق، ولكن يجب أن يكون المنع في حدود قواعد معينة، قائلا: "المنع يكون في حالة إذا كانت منافية للاداب أو لها طابع تحريضي أو لها توجه سياسي لكن ماينفعش أمنع أي شخص من الغناء".