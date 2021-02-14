تجاوزت حدود الأدب والحياء .. محمد ثروت يهاجم أغاني المهرجانات

وأكد أنه ضد فكرة المنع في المطلق، ولكن يجب أن يكون المنع في حدود قواعد معينة، قائلا: "المنع يكون في حالة إذا كانت منافية للاداب أو لها طابع تحريضي أو لها توجه سياسي لكن ماينفعش أمنع أي شخص من الغناء".

وأضاف: "في الماضي كانوا بيقولوا على من يتجاوز حدود الأدب امشي يا واد يا قليل الحياء وأرى أن الحياء بعيد عن كلمات أغاني المهرجانات".