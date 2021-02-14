ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل 3 مصلين

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى وألقت القبض على 3 مصلين.

وبحسب "وفا"، قال شهود عيان إن أفرادا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى، ودققوا في هويات عدد من المصلين واعتقلوا 3 منهم، لم تعرف هويتهم بعد.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أجبرت عائلة فلسطينية مقدسية على تفكيك غرفة خارجية من الحديد والشوادر ومطلة على المسجد الأقصى.

ونقل عن العائلة قولها: "بلدية القدس أجبرت العائلة على هدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي تقع على عدة أمتار عن المسجد الأقصى".

وأضافت: "الغرفة تبلغ مساحتها نحو 90 مترا مربعا، وكان يستفيد منها حوالي 70 مقدسيا، وتستخدم لاستقبال الضيوف".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية