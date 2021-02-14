مساعد سابق بالخارجية: مصر ستقدم خدمات بالجملة للحكومة الليبية الجديدة.. فيديو

قال السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن هدف مصر أن يكون الليبيون متفقين على الحلول السياسية والسلمية، لافتا إلى أن الدعم المصرى للعهد الجديد فى ليبيا رحب به الليبيون والاتحادات الدولية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر برنامجه من القاهرة المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن مصر تستطيع أن تقدم السلطة الوطنية الجديدة خدمات وأدوار لتصحيح المسارات وإثراء الحياة السياسية بالداخل فى ليبيا، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لابد أن توحد المؤسسات العسكرية والأمنية، ومصر من الممكن أن تقوم بمساعدتها بسبب خبراتها، وكذلك إعطاء خبرات للحكومة الجديدة.

وتابع أن الحكومة الجديدة ترفض إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا، وهدف الحكومة إخراج المرتزقة من ليبيا وكذلك فك الميليشيات المسلحة فى الداخل، مضيفا ان الحكومة ستستعين لشركات مصرية فى ليبيا لإعادة إعمار ليبيا فى جميع القطاعات.

وأوضح أنه لابد من عودة التناغم بين مصر وليبيا مرة أخرى، ولابد من مصر إعطاء الخبرات والنصائح للحكومة الليبية، مؤكدا أن مصر بدأت فى إعادة الروح المصرية إلى ليبيا مرة أخرى.